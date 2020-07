Netflix cancela série turca após censura do governo a personagem LGBT

A Netflix cancelou as gravações da série "If Only", após o governo da Turquia exigir a retirada de um personagem gay do roteiro.

De acordo com a revista Variety, o governo turco teve acesso ao roteiro e negou as licenças de filmagem da produção. A Netflix, no entanto, se negou a retirar o personagem e preferiu cancelar a série.

"If Only" contaria a história de uma mulher infeliz com o casamento, que volta no tempo para o momento em que o marido faz o pedido.

Em nota, a plataforma de streaming informou que continuará fazendo outros projetos no país. "A Netflix continua comprometida com os nossos membros turcos e a comunidade criativa na Turquia. Nós somos orgulhosos dos incríveis talentos com os quais trabalhamos. Atualmente, temos várias produções turcas em processo e estamos ansiosos para compartilhar essas histórias com todo o mundo. ”