MasterChef Brasil 2020: Tarte tatin deixa Twitter apreensivo; confira memes

A tarte tatin preparada pelo chef Erick Jacquin deixou os participantes do MasterChef Brasil bastante perdidos na cozinha. Assim como os oito novos cozinheiros ficaram nervosos, os internautas também ficaram apreensivos com os amadores na cozinha mais famosa do talent show.

Muita gente teve dificuldade de executar passos simples, como descascar uma maçã. Com certeza, fruto do nervosismo durante as gravações.

Apesar de a receita ter sido explicada com maestria por Jacquin, teve gente que não entendeu o passo a passo.

Mas, no final, todo mundo vai tentar fazer essa deliciosa receita de tarte tartin em casa. E você pode aprender essas e outras receitas do MasterChef Brasil aqui

