Isolamento social faz mercado de produtos eróticos crescer mais de 50% entre março e julho

Cerca de 1 milhão de produtos eróticos foram vendidos desde o início de março deste ano no Brasil, de acordo com levantamento feito pelo Mercado Erótico (mercadoerotico.org), maior portal brasileiro especializado na cobertura do “segmento adulto” no mundo. O volume é 50% maior que o mesmo período do ano passado.

Isolamento social e solidão são algumas das explicações para o crescimento apresentadas por especialistas. A facilidade para fazer a compra deste tipo de produto no e-commerce, mantendo a discrição, também contribuiu para o aumento das vendas. As opções no mercado erótico vão desde livros até acessórios.

Selecionamos algumas sugestões para você ler, ouvir e pensar sobre o tema e, quem sabe, até apimentar sua vida íntima. Confira:

1. Memória de minhas putas tristes, por Gabriel García Márquez



A história de um velho cronista e crítico musical que, em seu aniversário de 90 anos, pretende presentear a si mesmo com uma noite de amor louco com uma jovem virgem. Memória de minhas putas tristes desfia as lembranças de vida desse inesquecível e solitário personagem em mais um vigoroso livro de Gabriel García Márquez. Compre a partir de R$ 38,42.

2. A Casa dos Budas Ditosos, por João Ubaldo Ribeiro



A casa dos budas ditosos, lançado originalmente em 1999, foi o quarto volume de uma série chamada Plenos Pecados, em que cada título era dedicado a um pecado capital. Poderoso e original, o romance de Ubaldo sobre a luxúria conquistou um número imenso de leitores e, de quebra, cutucou os moralistas de plantão. Compre a partir de R$ 36,37.

3. Sexo para adultos, por Laura Muller



Sexo para adultos fala de temas como orgasmo, masturbação, fantasias eróticas, gravidez, homossexualidade e doenças sexualmente transmissíveis. São centenas de perguntas respondidas pela sexóloga mais famosa e carismática do Brasil para desmistificar o sexo e torná-lo cada vez mais prazeroso. Compre a partir de R$ 22,42.

4. Como levar um homem à loucura na cama, por Maurício Sita



Com base em uma pesquisa com mais de 1800 homens, o psicanalista Maurício Sita faz uma amarração entre felicidade, relacionamentos, comportamento sexual e qualidade de vida. Descubra como satisfazer o parceiro de maneira simples e prática neste best-seller. Compre a partir de R$ 12,45.

5. Canções Eróticas de Ninar, por Tom Zé



Lançado em 2016, quando Tom Zé completou 80 anos de idade, o álbum ‘Canções Eróticas de Ninar’ é um álbum de sexo explícito nos versos e no conceito, mas protegido das baixezas mundanas pela camisinha intelectual de um artista que foge do óbvio como o padre da prostituta. Compre a partir de R$ 30,00.

6. Kit Sensual Erótico Prazeres e Sensações Softlove



Este Kit foi pensado para apimentar as relações entre os casais. Contém 1 gel comestível Ice 30ml sabor menta, 1 sachê Power Guido Estimulador de ereção, 1 bolinha Afrodite com feromônio e 1 gel Extreme Morango comestível. Haja criatividade. Compre a partir de R$ 39,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.