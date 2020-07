Mate a saudade de ‘Anne with an E’ com estas 4 séries parecidas

Em parceria com a Netflix, o canal CBC cancelou a série Anne with an E. Desde então, fãs fizeram uma campanha para salvar a série, mas o futuro do título é incerto.

Enquanto isso, você pode matar a saudade com estas quatro séries parecidas com Anne with an E:

Séries parecidas com Anne with an E

Atypical

Quando um adolescente com traços de autismo resolve arrumar uma namorada, sua busca por independência coloca a família toda em uma aventura de autodescoberta.

Dickinson

Emily Dickinson é uma jovem escritora cheia de ideias progressistas demais para o século XIX. A poetisa vai ter que usar da sua vasta imaginação para lidar com os obstáculos que sua família e a sociedade colocam no seu caminho.

Gilmore Girls — Tal Mãe, Tal Filha

A independente Lorelai e a inteligente Rory vivem uma relação mãe–filha feita de diretas sem papas na língua e réplicas trucidantes.

Hoje É Dia de Maria

Maria é uma menina prendada, que enfrenta uma vida dura no roçado. Ela fica feliz quando o pai decide se casar novamente, achando que ele voltará a se alegrar. Porém, para desespero da menina, a madrasta é má e passa a maltratá-la. Maria ainda precisa encarar as artimanhas do diabo.