Grey's anatomy: Fãs já imaginam qual personagem será contagiado por covid-19 na 17ª temporada

Mesmo com as gravações da 17ª temporada adiadas devido a pandemia de covid-19, os roteiristas de “Grey's anatomy” já estão reunidos para criar as novas tramas que acontecerão no Grey Sloan Memorial Hospital.

“Vamos abordar essa pandemia, com certeza. Não há como ser um programa médico de longa duração e não mostrar a história médica das nossas vidas reais. Nossas conversas têm sido sobre como manteremos vivo o humor e o romance da série, enquanto contamos essas histórias tão dolorosas”, revelou a showrunner Krista Vernoff em entrevista ao portal Entertainment Weekly.

Após ser confirmado que o coronavírus entrará para a história da série médica nos próximos episódios, os fãs começaram a especular qual personagem provavelmente será contagiado na série.

No Twitter, uma das fanpages aposta que Miranda Bailey, interpretada por Chandra Wilson, é uma das que pode sofrer (mais um pouco) com a adesão do coronavírus no roteiro.

quem a gente quer que pegue corona na 17ª temporada de grey's / quem provavelmente vai pegar pic.twitter.com/DDi2wwR9kr — grey's anatomy (@greysanatombei) July 21, 2020

Mesmo assim, a mobilização nas redes sociais é para quem Owen, personagem de Kevin McKidd, acabe contraindo a doença. Confira:

podiam matar o owen de covid né chato do caraio pic.twitter.com/HxbpYzd1Fo — mari (@Xuxu_Mariana) July 21, 2020

na matéria tava falando que o owen ia lidar bastante com o coronavírus, SERÁ QUE VEM AI??? pic.twitter.com/ErSu6q0rAf — júlia (@epicjolex) July 21, 2020

o owen quando aparecer o primeiro caso de corona no grey sloan pic.twitter.com/3HNseRE0MP — greys anatomy (@magicxgreys) July 21, 2020

que a Krista não desperdice essa oportunidade de matar o owen. E vamos de meredith grey ganhando o prêmio Catherine Fox por descobrir a cura do covid 🙌🙌🙌 https://t.co/53qWVRDI7U — morango do sudeste (@LeeLeemos) July 21, 2020

o coronavírus entrando no corpo do Owen e se deparando com a radiação pic.twitter.com/PxzCqyBJPw — cams (@lovespampinato) July 21, 2020