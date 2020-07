Anitta critica Bolsonaro em live: 'Presidente tem que governar para todos'

Anitta fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante uma live realizada nesta segunda-feira (20), em entrevista para o E! Latin America.

Questionada sobre o que gostaria de mudar no Brasil, a cantora respondeu: o presidente. "Há muita controvérsia, muita diferença. E para mim o presidente tem que governar para todos, e não só para aqueles que pensam como ele. Por isso mudaria", afirmou.

Anitta também criticou a forma como Jair Bolsonaro lida com a pandemia de covid-19. "O país está repartido em dois, porque o presidente tem suas ideias de que o vírus não é assim tão importante. Então metade segue as regras, que acha que é importante, e a outra metade não. E isso faz com que o nível de contaminação seja maior, assim como o de mortes", disse.

"Rio de Janeiro está repartido e são muitas mortes. Estou em casa fazendo minha parte, mas o Brasil como um todo está complicado. Aqui no RJ já está abrindo tudo. Eu saí hoje para levar meus cachorros para tomar banho. Mas está complicado, está difícil porque nem todos estão respeitando as recomendações", completou.