Twitter remove vídeo de Trump após pedido da banda Linkin Park

O Twitter removeu um vídeo relacionado à campanha do presidente norte-americano Donald Trump que utilizava a música "In The End", do Linkin Park.

Trump havia retuitado o vídeo publicado pelo diretor de mídias sociais da Casa Branca, Dan Scavino. O material, no entanto, foi removido após um pedido da banda por direitos autorais.

"O Linkin Park não endossou e não endossa Trump, nem autoriza sua organização a usar qualquer uma de nossas músicas", escreveu a banda na rede social.

Não é a primeira vez que Trump tem problema por conta das músicas usadas na campanha. Recentemente, os Rolling Stones também ameaçaram processar o presidente pelo uso de canções da banda.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.

— LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020