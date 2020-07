Netflix: mais de 20 filmes e séries chegam ao catálogo nesta semana; veja a lista completa

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (20)

Ashley Garcia — A de Amor: Universo Ashley Garcia (2ª temporada)

Viagem das Garotas

Disponíveis a partir de terça-feira (21)

Como Vender Drogas Online (Rápido) (2ª temporada)

Jack Whitehall — I’m Only Joking

Street Food — América Latina

Disponíveis a partir de quarta-feira (22)

Amor no Espectro

Amor Sertanejo

Nas Montanhas da Coruja

Norsemen (3ª temporada)

Nova York Contra a Máfia

O Menino que Lia Cartas

Quando o Sol se Põe

Disponível a partir de quinta-feira (23)

Larva: Ilhados — O Filme

Disponíveis a partir de sexta-feira (24)

A Barraca do Beijo 2

Dragões — Equipe de Resgate: Os segredos do Melo-Draco

É o Bicho!

Nasha Natasha

Nimbe

Oferenda à Tempestade

Vem Cantar! Espanha

Disponível a partir de domingo (26)