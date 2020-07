Famosa por meme, novela A Viagem volta a ser exibida no VIVA

As gerações que não entendem muito bem o meme do espírito obsessor Alexandre vão ter agora a chance de acompanhar uma das novelas mais amadas do Brasil. O canal VIVA volta a exibir em dezembro a novela "A Viagem", de Ivani Ribeiro, exibida originalmente em 1994.

A novela ocupará a faixa da meia noite e das 15h30, após o término de "Chocolate Com Pimenta", atualmente exibida no horário.

A trama conta a história do pós-morte de três personagens muito marcantes. Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes, é um deles. De família rica, ele é mimado pela mãe (Yara Cortes) e pela irmã, Diná (Christiane Torloni), até que comete um crime e vai parar na cadeia. Ele se suicida e sua alma permanece na Terra para se vingar das pessoas que ele considera seus inimigos.

O advogado Otávio Jordão (Antônio Fagundes), que se negou a defendê-lo, é um deles. Viúvo, ele fica encantado por Diná, que também o responsabiliza pelo destino trágico do irmão. Ela tem um casamento de altos e baixos com Téo (Maurício Mattar), marcado principalmente pelo ciúmes extremo que ela nutre. Otávio e Diná também têm sua jornada na vida após a morte retratados, embora de maneira muito diferente da de Alexandre.

O folhetim foi inspirado na Doutrina Espírita, decodificada por Allan Kardec e é um sucesso também no VIVA, onde foi exibido pela primeira vez em 2014.

O elenco também tem Miguel Falabella, Lucinha Lins, Andréia Beltrão, Cláudio Cavalcanti, Ary Fontoura, Fernanda Rodrigues, entre outros.