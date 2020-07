Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, ensina sua galinhada no MasterChef

O "MasterChef Brasil" de 2020 se concentra em pratos tradicionais, simples e com gostinho caseiro. Por isso, a galinhada do cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, tem tudo a ver com a temporada.

Leia mais:

Nicki Minaj anuncia gravidez do primeiro filho

Elite: Conheça os novos atores que serão protagonistas na 4ª temporada

Ele ensinou o preparo do prato pelo qual é famoso entre os amigos. Maiara, também cantora sertaneja, foi câmera enquanto o namorado pilotava o fogão. Sortuda, ela também foi a primeira a experimentar a iguaria.

Confira abaixo: