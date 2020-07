Elite: Conheça os novos atores que serão protagonistas na 4ª temporada

Com a formatura de Lucrecia (Danna Paola) e Nadia (Mina El Hammani), entre alguns veteranos de Las Encinas, a série espanhola "Elite"apresenta quatro calouros para a quarta temporada, ainda sem previsão de estreia na Netflix.

Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch são os novatos do colégio e devem reforçar o time de protagonistas da história.

A série perdeu nesta terceira temporada protagonistas de peso como Carla (Ester Expósito), Valerio (Jorge López) e Polo (Álvaro Rico).

Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernadeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Claudia Sala (Rebeca) e Georgina Amorós (Cayetana Grajera) seguem na história.

A temporada mais recente estreou em março e contou como mistério o assassinato de mais estudante do colégio de alta classe. Com a estreia, a série espanhola ficou à frente de "Friends"e Grey's Anatomy" como a mais maratonada do mundo.