Beyoncé divulga trailer do álbum visual 'Black Is King'

Beyoncé lançou, neste domingo (19), o novo trailer de "Black Is King", álbum visual baseado na trilha sonora que a cantora fez para o remake de Rei Leão no ano passado.

O álbum, com as músicas gravadas para Rei Leão, é também um filme e estreia no streaming da Disney no dia 31 de julho, nos Estados Unidos. Ainda não há data de lançamento no Brasil.

O álbum visual foi dirigido e roteirizado pela própria Beyoncé. A produção também conta com as participações de Jay-Z, Kendrick Lamar, Childish Gambino, Pharrell Williams, Naomi Campbell, Tina Knowles, Lupita Nyong'o e Kelly Rowland.

Veja também:

Globo retoma gravações de ‘Amor de Mãe’, que terá mais 23 capítulos

Boca a Boca: Produzida antes da covid-19, série brasileira da Netflix fala de epidemia

"Os acontecimentos de 2020 tornaram a visão e a mensagem do filme ainda mais relevantes, à medida que pessoas de todo o mundo embarcam em uma jornada histórica", disse Beyoncé. "Estamos todos em busca de segurança e luz. Muitos de nós querem mudanças. Acredito que quando os pretos contam suas próprias histórias, podemos mudar o eixo do mundo e contar nossa história real de riqueza geracional e riqueza de alma que não são contadas em nossos livros de história".

"Com esse álbum visual, eu queria apresentar elementos da história negra e da tradição africana, com um toque moderno e uma mensagem universal, e o que realmente significa encontrar sua auto-identidade e construir um legado", completou a cantora.