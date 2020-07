Netflix: ‘Mundo Mistério', de Felipe Castanhari, estreia em agosto, veja trailer

A Netflix divulgou que a série do youtuber Felipe Castanhari já tem data certa para estrear no canal de streaming: será no dia 4 de agosto.

Na série Mundo Mistério, Castanhari pretende desvendar mistérios ao redor do mundo, como o famoso Triângulo das Bermudas, onde aviões e navios desapareceram misteriosamente.

Castanhari pretende ainda abordar temas polêmicos, como o surgimento da peste negra, as teorias de conspiração sobre o aquecimento global e também temas científicos, como a possibilidade de viagens no tempo.

Veja o trailer do programa: