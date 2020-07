Maradona quer processar Netflix por longa 'A Mão de Deus', ainda em produção

O ex-jogador de futebol, Diego Maradona, pode processar a plataforma de streaming Netflix por um filme ainda em produção. O longa "The Hand of God" (em tradução livre, "A Mão de Deus") dirigido pelo cineasta italiano Paolo Sorrentino, carrega o mesmo nome do histórico gol de mão feito pelo craque na Copa de Mundo de 1986.

A declaração foi do advogado de Maradona, Matías Morla, que garante o interesse do argentino em processar a empresa. A motivação seria "uso indevido da marca registrada" e da "imagem" do jogador.

Morla também revelou em suas redes sociais que já está em contato com "colegas italianos". Além disso, o representante do ex-camisa 10 confirmou que fará uma "apresentação formal" por uso ilegal de uma marca registrada de Maradona. "Diego Maradona não autorizou o uso de sua imagem para este filme. Com nossos colegas italianos, já estamos fazendo um diagrama da estratégia legal para fazer uma apresentação formal perante a Justiça pelo uso indevido de uma marca registrada", disse Morla.

O nome do filme faz referência ao mitológico e irregular gol de mão que Maradona marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México. O lance ficou conhecido historicamente como "La Mano de Dios", em espanhol. Até o momento, não há informações sobre a data de lançamento do novo filme de Sorrentino ou do elenco que participará do longa.

Confira o imortal lance da "mão de Deus":