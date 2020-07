Billie Eilish é a principal artista pop nos EUA no primeiro semestre

Billie Eilish, que dominou o Grammy deste ano com cinco prêmios entre seis indicações, se consolidou como a principal artista pop entre os norte-americanos no primeiro semestre de 2020. A cantora precisou adiar uma grande turnê mundial neste ano após as primeiras datas – os shows no Brasil, em maio, não tem previsão para acontecer.

Segundo um relatório da Nielsen, companhia de pesquisa de mídia e mercado, Eilish desbancou nomes consolidados da indústria, como Taylor Swift e Justin Bieber, que ocupam, respectivamente, a terceira e quarta posições. A medalha de prata ficou com o fenômeno sul-coreano BTS. Já Halsey fechou o ranking na quinta posição.

Entre os cinco álbuns mais consumidos nos Estados Unidos, “Changes”, de Bieber, assume a primeira posição. Já o aclamado “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, de Billie Eilish, garantiu a segunda posição. O top 5 é completado por “Fine Line”, de Harry Styles, “Manic”, de Halsey, e “Chromatica”, de Lady Gaga – que impressiona por ter sido lançado no fim de maio.

Já na lista de cinco músicas com mais procura, a liderança fica com “Dance Monkey”, de Tones and I. Já “Don’t Start Now”, de Dua Lipa, garante a segunda posição. Na sequência tem “Circles”, de Post Malone, “Intentions”, de Bieber, e “Someone You Loved”, de Lewis Capaldi.