Prepare a pipoca; hoje tem Coringa na HBO

O ‘Coringa’, estrelado pelo ator Joaquin Phoenix, estreia neste sábado nas TV a cabo, a partir das 22h, na HBO e HBO Go.

Dirigido por Todd Phillips, o longa é considerado um dos filmes mais lucrativos da história do cinema, arrecadando mais de US$ 1 bilhão em bilheteria no mundo todo.

Nesta versão, o vilão pouco tem a ver com Batmam e a história se foca mais nas origens do Coringa como Arthur Fleck, um homem que mora com a mãe e tem um transtorno mental que o leva a rir nos momentos mais inapropriados tentando se integrar à sociedade.

O filme deu a Joaquin Phoenix seu primeiro Oscar como melhor