Netflix divulga lista com os dez filmes originais de maior audiência no lançamento

A Netflix liderou um movimento de conteúdos originais produzidos no streaming, com milhares de títulos que se igualam ou superam produções para o cinema. Se, na indústria, um dos caminhos para medir o sucesso de um filme é o dinheiro arrecadado em bilheteria, nas plataformas digitais o caminho é a quantidade de visualizações de cada conteúdo.

Nessa semana, a empresa divulgou uma lista com os dez filmes que tiveram a maior audiência nas quatro primeiras semanas de sua inclusão no catálogo. O longa “Resgate”, estrelado por Chris Hemsworth, ficou na primeira posição, com 99 milhões de usuários atingidos.

Ainda se destacam “Bird Box”, com Sandra Bullock, “O Irlandês”, com Robert De Niro e Al Pacino, e o sucesso teen “O Date Perfeito”, com Noah Centineo. A audiência é calculada em cima dos usuários que assistiram mais de 2 minutos do filme.

Confira a lista e assista aos trailers:

Resgate – 99 milhões

Bird Box – 89 milhões

Troco em Dobro – 85 milhões

Esquadrão 6 – 83 milhões

Mistério no Mediterrâneo – 73 milhões

O Irlandês – 64 milhões

Operação Fronteira – 63 milhões

A Missy Errada – 56 milhões

O Date Perfeito – 48 milhões