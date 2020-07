Netflix: 5 novos filmes sobre relacionamentos

A Netflix está sempre atualizando sua lista com novidades! Confira 5 novos filmes sobre relacionamentos para maratonar neste fim de semana.

Confira:

Milf

Três amigas querem viver o amor aos 40 e embarcam em uma aventura no sul da França.

Maudie

A biografia de uma pintora que enfrenta a artrite e um casamento problemático para alcançar o sucesso como artista.

Os infiéis

Esta coleção de histórias mostra a vida amorosa de cinco homens em meio a esposas, namoradas e amantes.

You, Me and Dupree

Dois recém-casados precisam abrigar o melhor amigo do noivo que passa por dificuldades. Será que essa relação irá sobreviver.

My Life

Ele tem a vida e a família perfeita, mas descobre que uma doença terminal pode tirar tudo isso.