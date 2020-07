MasterChef Brasil: Fogaça ‘Peaky Blinder’, prato ‘Pokémon’ e mais reações dos fãs na estreia da nova temporada

Fãs do MasterChef Brasil, uni-vos: a temporada 2020 do talent show já começou. E a estreia da última terça-feira, dia 14, teve de tudo: lágrimas com o Hailton, o vencedor da vez; risos com o Fogaça e sua boina no estilo da série ‘Peaky Blinder’, prato feio, prato bonito, prato ‘Pokémon’, treta por frango…

No vídeo abaixo, assista aos reacts dos fãs do talent show nas redes sociais:

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group. O programa é uma produção Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band, com transmissão simultânea no site do MasterChef Brasil. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 20h30, no Discovery Home & Health.