'Desce pro Play': nova música de Anitta e Zaac é a mais tocada do Deezer no Brasil

"Desce Pro Play (PA PA PA)", música lançada por Anitta em parceria com MC Zaac e Tyga no final de junho, já é sucesso no streaming. A faixa ocupa o primeiro lugar no ranking de músicas mais ouvidas do Brasil na Deezer.

De acordo com a Deezer, o sábado passado foi o maior pico de streams da Anitta desde o início do isolamento social em março. A música teve 278% a mais de streams do que "Combatchy", a segunda faixa mais ouvida da artista.

As cidades que mais ouviram foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Dentre os países, além do Brasil, França, Alemanha, Estados Unidos e Irlanda ficam no topo.