Rogerinho, Julinho, Maurílio e Renan, os maiores nomes do transporte alternativo do Brasil, estão de mudança. Após duas temporadas na Globo, o 'Choque de Cultura' terá nova temporada no Canal Brasil.

Caito Mainier (Rogerinho do Ingá) replicou em sua conta no Twitter a notícia veiculada no jornal O Globo.

Isso é Cinema Nacional, Rogerinho!!! pic.twitter.com/ZJSqLgSPO1 — Pedro Resedá (@caitomainier) July 17, 2020

Ainda não há informações sobre o número de episódios e a data de estreia da nova temporada.

O Choque de Cultura, no entanto, deve continuar sendo replicado no canal da Quase, no Youtube, garantiu Leandro Ramos (o Julinho da Van).