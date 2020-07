Cantor Daniel alerta para 'fraudes' com seu nome em redes sociais

View this post on Instagram

*COMUNICADO IMPORTANTE* Temos recebido em nossa produção, vários alertas de que pessoas estão sendo contatadas por redes sociais *não oficiais* se passando pelo cantor Daniel. Atenção! Isso é uma fraude. Não forneça dados, códigos, senhas, nem nenhum tipo de informação sem antes ter certeza da veracidade da informação. Nossas promoções ou contato são sempre via redes sociais ou pelo aplicativo Daniel APP, e para isso apenas os perfis oficiais (verificados com selo azul) é que devem entrar em contato, nunca pedindo informações como senhas, códigos exclusivos de WhatsApp, ou dados que não sejam pertinentes. Tomem cuidado! Compartilhem isso com o maior número de pessoas. Qualquer dúvida, entre em contato através do email: [email protected] Daniel Promoções Artísticas