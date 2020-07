Bruninho e Davi se apresentam em drive in no parque Burle Marx

Bruninho e Davi sobem ao palco neste sábado (18), às 14h30, para grande público… em carros. A dupla sertaneja é mais uma atração desse tipo único de show, motivado pela pandemia de covid-19.

A apresentação será no estacionamento do parque Burle Marx, na zona sul de São Paulo. O repertório trará alguns dos maiores sucessos do grupo, como “Bipolar”, “E essa boca aí?” e “Se namorar fosse bom”. Ingressos custam R$ 120 por veículo – máximo de quatro pessoas por carro.

De acordo com a organização, o evento vai respeitar todas as normas do protocolo de funcionamento, como distanciamento entre veículos e uso obrigatório de máscara. “Estamos com muita saudade da energia dos shows e de nossos fãs. O drive-in musical se tornou uma alternativa para levar um momento de descontração ao público e mudar de ambiente com responsabilidade e segurança. Estamos muito animados para esse reencontro”, afirma a dupla, em nota.

SERVIÇO

Drive In Stage com Bruninho e Davi

Data: 18 de julho de 2020 (Sábado)

Horário: 14h30 Abertura: 13h

Local: Estacionamento – Parque Burle Marx

Endereço: Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 – Vila Andrade, São Paulo – SP

Ingressos: Drive In Stage

R$ 120,00 por veículo

Classificação: Livre