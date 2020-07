Anne With An E ganha adaptação em histórias em quadrinhos e obra está disponível no Brasil

Se você também é um dos órfãos da série Anne With An E, da Netflix, saiba que temos uma boa notícia: o Epifania Comics anunciou que lançará uma adaptação de “Anne de Green Gables”, livro que inspirou a série. A obra está no pré-venda no site da Editora Consciência e custa R$40.

Confira a sinopse da história em quadrinhos

Animada, Anne Shirley chega à Ilha do Príncipe Eduardo, onde será adotada por Marilla e Matthew Cuthbert. O que ela não sabe é que os irmãos na verdade desejavam adotar um garoto que pudesse ajudar nos afazeres de Green Gables.

A jovem, então, encara o desafio de ajudar no dia a dia daquela família, de modo que os dias se passam repletos de aprendizados para a órfã e o casal de irmãos.

Será Anne, com sua imaginação fértil e peculiar forma de encarar a vida, capaz de conquistar seu lugar em Avonlea? Depois do sucesso da série Anne with na “E”, prepare-se para se divertir com a incrível história de Lucy Maud Montgomery adaptada para os quadrinhos.

