12 músicas para refletir sobre o movimento Black Lives Matter

Junto com as grandes manifestações com a morte de George Floyd no fim de maio, nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter (Vidas Pretas Importam, em português) também teve grande influência no consumo cultural do primeiro semestre.

A Nielsen, companhia de pesquisa de mídia e mercado, levantou uma lista de músicas de artistas pretos que tiveram grande procura nos serviços de streaming por usuários americanos. As canções denunciam o racismo, a violência policial e clamam por mudanças sociais e políticas.

Entre as 12 faixas destacadas estão sucessos mais recentes, como “This is America”, de Childish Gambino, e “Alright”, de Kendrick Lamar, e outras clássicas como “Killing in the Name”, do Rage Against the Machine, e “Keep Ya Head Up”, do 2Pac. Confira e ouça as canções abaixo:



Childish Gambino – “This is America”

J. Cole – “Middle Child”

Kendrick Lamar – “Alright”

21 Savage ft. J. Cole – “a lot”

N.W.A – “Fuck The Police”

Rage Against the Machine – “Killing in the Name”

2Pac – “Keep Ya Head Up”

Nipsey Hussle – “Grinding All My Life”

Ludacris – “S.O.T.L. (Silence of the Lambs)”

Killer Mike’s – “Don’t Die”

Sam Cooke – “A Change is Gonna Come”

John Legend & The Roots – “Hang On in There”