Personal mostra transformação de Fábio Assunção: 'Que tenha mais destaque do que qualquer meme'

View this post on Instagram

Eu acho muito engraçado como funciona a cabeça da maioria dos brasileiros 🤦🏻‍♂️. . Adoramos compartilhar a derrota e o fracasso principalmente se existe algum tipo de evidência na pessoa. . Trago o meu aluno @fabioassuncaooficial que fez uma das mudanças de vida mais incríveis que eu já vi e merece ser aplaudido e compartilhado para motivar alguém que pode estar precisando disso, mas o julgamento muitas vezes não deixa ninguém enxergar. . Que um dia nós possamos aprender a admirar e compartilhar histórias de vitória e superação e isso tenha mais destaque do que qualquer meme sem noção. . Ainda bem que o Fábio usou todas as críticas para converter em energia e vontade de mudar. Esse foi o trampolim para ressurgir na sua melhor versão!!! . PS: Não é bomba, dieta milagrosa nem mágica. São 10 meses de trabalho duro que começou com uma coisa chamada DECISÃO. 👊🏻🔥🙏🏼❤️🥊✌🏼🙌🏼 #everydayporrada