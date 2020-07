Netflix estreia nova série recomendada para fãs de 'Vikings' e 'The Witcher'

Para salvar a maratona do fim de semana de muitos espectadores, a Netflix acaba de estrear a série “Cursed – A Lenda Do Lago”. A produção conta com muita fantasia para os fãs de “The Witcher” e com Gustaf Skarsgård, o Floki de “Vikings”, como Merlin.

Na nova versão da lenda do rei Arthur, a trama nos apresenta a adolescente Nimue, que após uma tragédia recebe uma espada misteriosa e se tornar a poderosa Senhora do Lago. A partir de então, a jovem embarca em uma ventura em busca de Merlin.

Confira o trailer: