Morre Phil Ashley, tecladista do Kiss e de Mick Jagger

O tecladista Phil Ashley, do Kiss, morreu aos 65 anos de idade. A notícia foi confirmada por um dos fundadores da banda, Paul Stanley, em sua conta do Twitter. A causa da morte não foi divulgada.

"Estou sem palavras. O meu querido amigo Phil Ashley morreu de repente. Ele não aceitava besteiras, era uma alma calorosa e gentil com quem eu compartilhei muitas horas falando do valor da vída, família e música. Ele tocou para muitos dos grandes. Os momentos que não teremos me deixam vazio", escreveu.

Phil Ashley era tecladista do Kiss e já trabalhou com Mick Jagger, Aerosmith, entre outros cantores e bandas.