MasterChef 2020: Conheça os participantes do segundo episódio

O MasterChef Brasil 2020 já começou e na próxima terça-feira, dia 21, você assiste ao segundo episódio da temporada. Serão duas novas provas e oito novos participantes de todo o País, que você conhece agora:

Anna Paula

49 anos, de São Bernardo do Campo (SP)

Carlos Reinis/Band

Arquiteta em transição de carreira, Anna Paula quer fazer do amor pela gastronomia a sua profissão. Apesar de ter aprendido a cozinhar ainda na infância, com o pai, sua história com a cozinha ganhou força nos últimos anos. Em casa, ela e Clara, sua filha de 17 anos, não perdem a oportunidade de preparar massas e saladas juntas.

Eduardo

28 anos, do Rio de Janeiro (RJ)

Carlos Reinis/Band

Fernanda Lee

22 anos, de Presidente Prudente (SP)

Carlos Reinis/Band

Descendente de italianos, Eduardo aprendeu em casa que comida tem o poder de reunir as pessoas para celebrar. Por isso, sempre que pode, está na cozinhando para os amigos e família. Apaixonado por esporte e pelo voluntariado, sonha com o dia em que poderá unir seu trabalho atual, em uma aceleradora de startups, e a gastronomia.

Quando criança, Fernanda vivia no restaurante do avô, acompanhando de perto tudo o que acontecia na cozinha. Já adulta, quando sua mãe abriu um restaurante japonês, viu sua conexão com a gastronomia aumentar ainda mais. Hoje, trabalha com marketing digital, mas não perde a chance de passar boas horas na cozinha.

Jordana

36 anos, de Divinópolis (MG)

Carlos Reinis/Band

Bailarina clássica desde os 10, Jordana dedicou anos da vida à dança, chegando a ter a própria escola. Há um tempo, durante a gravidez, teve um problema de saúde e precisou aposentar as sapatilhas. Foi aí que resgatou a gastronomia (muito presente na infância) e passou a se aventurar em outro palco: a cozinha. Casada e mãe de duas meninas, ama fazer as receitas da avó, Eunice, e da mãe, Jussara.

Leonardo

26 anos, de Campos do Jordão (SP)

Carlos Reinis/Band

Quem o vê no trabalho de segurança, não imagina que Leonardo também é youtuber. Em seu canal sobre a vida na roça, compartilha, orgulhoso, dicas sobre plantar, colher e – é claro – cozinhar! No sítio da mãe, no sul de MG, tem à disposição todos os ingredientes para as suas receitas, e sonha ter o próprio restaurante na fazenda.

Paloma

33 anos, de Mogi das Cruzes (SP)

Carlos Reinis/Band

Para Paloma, assim como o pole dance (dança que ela leciona), cozinhar é pura arte. O amor pelas panelas nasceu pela admiração que tem por sua avó, dona Arlinda, responsável pela “melhor coxinha de todas”. Descendente de negros e indígenas, cozinha com o coração e sonha estudar gastronomia.

Rubens

52 anos, de São Bernardo do Campo (SP)

Carlos Reinis/Band

Vivendo um período sabático, Rubens largou o emprego de gerente de contas para cair de boca na gastronomia. Filho de baiana e neto de russo, ama preparar comidas típicas e receber os amigos em casa. O amor pela culinária surgiu ainda na adolescência, quando os pais saiam para trabalhar e ele comandava o fogão.

Wesley

27 anos, de Salvador (BA)