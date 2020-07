'Ghost of Tsushima': aventura no PS4 coloca valores de samurai à prova

Tradição, coragem e honra. No último grande exclusivo para PlayStation 4, “Ghost of Tsushima” leva um samurai a questionar seus valores em uma jornada para defender a sua terra.

O jogo, lançado nesta sexta-feira (17), já começa com uma batalha intensa. Os 80 guerreiros de Tsushima, uma ilha japonesa próxima a então unificada Coreia do século 13, enfrentam o exército do Império Mongol, brutal e muito mais numeroso.

A provável derrota se confirma, mas o sobrevivente Jin Sakai não se dá por satisfeito. Ele aceita a jornada para lutar pela liberdade dos poucos sobreviventes do seu clã, ao mesmo tempo em que busca resgatar seu tio, o mestre Shimura, das mãos de Khotun Khan, líder dos invasores.

Neste cenário, todos os aprendizados do protagonista são postos à prova. Sakai deve escolher entre manter-se fiel aos valores dos samurais ou agir de acordo com o impiedoso inimigo. O jogador então deve encarar um mapa enorme e explorar os mais diferentes cenários, entre vastos campos intocados pelos mongóis e vilas destruídas pelo grupo.

No caminho, o personagem varia entre táticas agressivas ou furtivas para abater os soldados rivais. Lutas contra chefes testam o domínio do jogador com movimentos de ataque e defesa – que podem ser aprimorados durante a história.

“Ghost of Tsushima” resume as diversas qualidades que marcaram a dominância do PlayStation 4 nos últimos anos, mas também expõe alguns problemas de acabamento, como falhas gráficas.

Nesta geração, os “remendos” pós-lançamento se tornaram prática comum – e devem acontecer neste caso. Mesmo as imperfeições não afetando a experiência como um todo, é um alerta para um costume das desenvolvedoras que não pode avançar à próxima geração. Os jogadores estarão de olho.

O que vem por aí

O próximo console da Sony estará disponível no último trimestre de 2020 e traz um aguardado salto de qualidade gráfica e desempenho no mundo dos videogames.

Com memória SSD de alta performance, um processador mais potente e uma placa de vídeo poderosa, o PlayStation 5 vai permitir ao jogador experiências ainda mais detalhadas e imersivas que o aparelho atual.

Entre os jogos confirmados se destacam “Horizon 2: Forbidden West” e “Spider-Man Miles Morales”, ambos exclusivos da plataforma, além de suporte expressivo das grandes desenvolvedoras. Com eventos que já detalharam especificações e títulos, ainda falta ser divulgado o preço do console nos Estados Unidos – e sua inevitável e dolorida conversão para os brasileiros.