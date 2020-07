'Cursed - A Lenda do Lago' estreia na Netflix nesta sexta com site interativo especial

A série “Cursed – A Lenda do Lago” é a grande estreia da Netflix nesta sexta-feira (17). A trama, adaptada de um livro de Tom Wheeler e Frank Miller, é uma releitura da lenda do rei Arthur na visão de Nimue, jovem com dom misterioso destinada a se tornar a Dama do Lago.

Com Katherine Langford, Devon Terell e Gustaf Skarsgård, a primeira temporada da série, tem 10 episódios de uma hora cada. Neles, Nimue e Arthur se aliam em uma missão para entregar uma espada ancestral a o mago Merlin.

Veja também:

Sandy e Junior lançam disco da turnê ‘Nossa História’

Mães pretendem manter filhos pequenos em casa mesmo após a reabertura das escolas

Junto com o título, a Netflix lançou um site especial que convida o público a mergulhar no mundo da série. O portal interativo tem conteúdos exclusivos, como bate-papo com o elenco e os criadores, informações sobre os personagens e o contexto da obra.

O visitante pode ainda participar de três desafios e testar com efeitos faciais, como os filtros do Instagram e Snapchat. A experiência é toda feita em navegador, não sendo necessário baixar programas ou aplicativos.