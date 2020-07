Spotify: Podcast de Michelle Obama estreia no fim de julho

Michelle Obama transcendeu o papel de primeira-dama e deixou saudades depois que o presidente Barack Obama entregou as chaves da Casa Branca a Donald Trump. Pois sua visão de mundo estará ao alcance de qualquer celular a partir de 29 de julho, quando The Michelle Obama Podcast estreia no Spotify.

Apresentado pela própria Michelle, a série promete acessar o lado mais pessoal da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. As marcas Dawn e Tide, da Procter & Gamble, e Salesforce são patrocinadoras da primeira temporada.



"Minha esperança é que este podcast possa ser um lugar para explorar tópicos significativos e que juntos possamos resolver tantas perguntas que todos estamos tentando responder em nossas próprias vidas", afirma Michelle Obama. "Acima de tudo, espero que este podcast ajude os ouvintes a abrir novas conversas — e conversas difíceis — com as pessoas que mais importam para eles. É assim que podemos construir mais compreensão e empatia um pelo outro", aposta.

Entre os convidados do primeiro ano do podcast estão Marian e Craig Robinson, Conan O'Brien, Valerie Jarrett, Michele Norris e Dr. Sharon Malone.

A produção da série é da Higher Ground, empresa do casal Obama. A produtora tem um contrato de longa duração com o Spotify que prevê o lançamento de diversos podcasts.

Ouça apresentação abaixo: