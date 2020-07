Série do youtuber Felipe Castanhari estreia em agosto na Netflix

Conhecido no YouTube por vídeos sobre História e Ciências, Felipe Castanhari estreia em agosto na Netflix. O paulista protagoniza na série "Mundo Mistério", dividida em oito episódios, disponíveis a partir de 4 de agosto.

O titular do Canal Nostalgia vai explorar curiosidades ao redor do mundo e interagir com personagens: a Dra. Thay (Lilian Regina), cientista responsável pelas pesquisas do Complexo Curie, onde a série se passa, o zelador Betinho (Bruno Miranda) e o supercomputador Briggs, dublado por Guilherme Briggs.



Confira os nomes dos episódios

Episódio 1: Os mistérios do Triângulo das Bermudas

Episódio 2: Os 20 milhões de mortos da Grande Peste

Episódio 3: Aprendendo a viajar no tempo

Episódio 4: Do lobo ao cão

Episódio 5: Apocalipse zumbi. E se fosse real?

Episódio 6: A grande extinção

Episódio 7: O caminho para a superinteligência artificial

Episódio 8: Aquecimento global. Uma grande conspiração?

A série tem produção da Webedia, Estilingue Filmes e Polar Filmes, e finalização da Psycho n' Look.

Confira trailer: