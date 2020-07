Louis Tomlinson remarca shows que faria no Brasil; veja novas datas

Os shows que Louis Tomlinson faria no Brasil foram remarcados exatamente para um ano depois da data em que seriam realizados antes do cancelamento em virtude da pandemia do novo coronavírus. As apresentações vão ocorrer agora no dia 15 de maio de 2021, no Rio de Janeiro, e no dia seguinte em São Paulo. Todos os ingressos já vendidos valerão para as novas datas.

A passagem pela América do Sul faz parte da turnê mundial de "WALLS", primeiro álbum solo do cantor britânico, conhecido por fazer parte do One Direction.



A carreira solo do artista tem rendido: ele recebeu o iHeart Award em 2018 por melhor lançamento solo e o EMA por melhor artista da Irlanda e do Reino Unido.

“Eu me sinto como um novo artista, demorei um pouco para me sentir confortável por conta própria. Agora, eu me sinto mais seguro do que nunca, tanto como compositor quanto cantor, e mais maduro. Claro que quero fazer sucesso, mas o que importa é o que minha música significa para mim e o que significa para os fãs. Essa é a prioridade. O resto, teremos que esperar e ver. ”, diz Tomlinson no material de divulgação do novo show.

Serviço:

Louis Tomlinson – Turnê WALLS no Brasil

Rio: 15 de maio de 2021, no Vivo Rio

São Paulo: 16 de maio de 2021, Espaço das Américas