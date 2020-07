Rodrigo Bocardi pode mudar de jornal após a dança das cadeiras na Globo

No Melhor da Tarde desta quarta-feira, 15, a apresentadora Catia Fonseca e o colunista Rafael Pessina comentaram sobre o futuro do jornalista Rodrigo Bocardi na Rede Globo.

"Há algum tempo começou a dança das cadeiras no jornalismo", disse Pessina. "Desde que o Sérgio Chapelin se aposentou e saiu do Globo Repórter, e a Sandra Annenberg saiu do Jornal Hoje para assumir o posto dele".

Por um tempo não houve mais grandes mudanças no jornalismo da emissora, mas isso mudou recentemente. O apresentador do telejornal local, Bom Dia São Paulo, Rodrigo Boccardi pode mudar de programa.

"Segundo informações do Flávio Ricco, ele pode estar de mudança para o Rio de Janeiro", contou Rafael Pessina. "Ele vai fazer o Bom Dia Brasil". O antigo titular, Chico Pinheiro, está afastado da emissora por ser grupo de risco do coronavírus

Para a apresentadora Catia Fonseca, a notícia é boa. "Eu estou aqui na torcida. Eu adoro o Rodrigo Boccardi. Ainda bem que é um programa nacional porque aí eu posso ver", comemorou.