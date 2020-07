Quanto custa assinar os principais serviços de streaming disponíveis no Brasil

Os serviços de streaming vieram para ficar. Somente a Netflix tem cerca de 15 milhões de assinantes no Brasil enquanto os assinantes de TV Paga agregam pouco mais de 17 milhões. Desde 2019, o serviço que mais cresceu foi o Amazon Prime. De praticamente nada de assinantes brasileiros em novembro no ano passado pulou em poucos meses para o segundo lugar e está agora com uma participação de mercado apenas 4 pontos percentuais atrás da líder, Netflix.

Você sabe quais são os serviços disponíveis e quanto custaria assinar todos eles? Para ter acesso a 100% do conteúdo disponível em streaming atualmente no Brasil, você deveria desembolsar o total de R$ 244,00 mensais. É o investimento para ser assinante de todas as plataformas, mas você não precisa ter todas. Pode avaliar a relação custo e benefício de cada uma delas para escolher a que mais combina com você.

Preparamos uma lista com informações sobre os 11 serviços disponíveis no mercado, listados por ordem crescente de custo mensal. Confira:

1. Amazon Prime Video:

O serviço da Amazon é o que reúne os lançamentos mais recentes do cinema, como Frozen 2, Rei Leão (live action), Wifi Ralph e John Wick 3. Também agrega outros serviços como frete grátis em produtos no site de e-commerce da marca. O plano do Amazon Prime tem apenas uma faixa de preço e custa R$ 9,90 mês.

2. Odflix:

A proposta da Odflix e agregar filmes clássicos e antigos que não se encontram nas demais plataformas. Há clássicos de Hitchcook, Charles Bronson, Arnold Schwarzenegger, John Wayne e Cecil B de Mille. Para assinar o Oldflix, o usuário paga R$ 12,90 por mês.

3. Looke:

O Looke é uma plataforma brasileira de streaming de filmes e séries. O serviço traz conteúdo por assinatura, como o Festival de Cinema de São Paulo, e sob demanda, com compra e aluguel digital de títulos com grande variedade de opções e preços. A assinatura do Looke é de R$ 16,90 mensais.

4. Spotify:

Para ouvir músicas, hoje temos diversas opções, como o Spotify, Deezer, Youtube Premium, Apple Music, Google Music, Rdio, Tidal e outros. O preço deles fica entre R$ 14,90 e R$ 20,90. No caso das plataformas de música, o catálogo em si não muda tanto de um serviço para o outro, deixando o Spotify e o Deezer, por exemplo, muito parecidos. Escolhemos o Spotify pelo preço médio. A assinatura custa R$ 16,90 por mês.

5. Kindle Unlimited:

Com um pagamento mensal, é possível ter acesso a inúmeros títulos de livros digitais, em diversas línguas, tudo por meio da sua conta Amazon. A melhor parte é que você não precisa ter o e-reader Kindle para usufruir da assinatura, já que é possível baixar o aplicativo Kindle em computadores, celular ou tablets. A assinatura custa R$ 19,90 por mês.

6. Globo Play:

O streaming da Rede Globo traz um catálogo gigante das novelas da emissora, assim como as minisséries e especiais produzidos por ela. Também estão disponíveis várias séries como The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia, Pretty Little Liars e The Killing Eve. A assinatura da Globo Play custa ao usuário R$ 19,90 por mês.

7. Netflix:

é o líder de mercado e também o mais popular com várias opções de filmes, produções próprias como os elogiados Roma e O irlandês, de séries como La casa de papel e de documentários como O arremesso final. O primeiro mês é de graça para experimentar. O plano básico da Netflix custa R$ 21,90 por mês.

8. Crunchyroll:

É um serviço de streaming de anime e K-dramas. É ideal para assistir as produções mais atualizadas de acordo com que sai no Japão. Os programas são legendados, alguns também dublados, e em alta definição. Para assinar o Crunchyroll, o assinante paga R$ 25,00 por mês.

9. MUBI:

Pouco conhecido, o MUBI é um serviço para quem procura filmes considerados “cult” e que gosta de curadoria de conteúdo. Ele disponibiliza 30 filmes por vez, mas deixa a possibilidade de aluguel para alguns outros. O plano do MUBI custa R$ 27,90 por mês.

10. HBO GO:

Inicialmente, só tinha acesso à HBO GO quem fosse assinante de uma TV a cabo. Isso acabou e, hoje, você pode assistir a um vasto catálogo de (ótimas) produções originais HBO, como Game of Thrones, Chernobyl e Greg News. O pacote da HBO GO custa R$ 34,90 por mês.

11. Telecine Play:

A plataforma é o conjunto de canais de filmes de maior sucesso na TV Paga tradicional e agora também pode ser assinada separadamente no formato de streaming. Possui grande variedade desde lançamentos até filmes de arte para todos os gostos. O Telecine Play custa R$ 37,90 por mês.

