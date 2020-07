Após fim do hospital de campanha, Pacaembu terá shows e cinema drive-in

Com a desativação do hospital de campanha no último dia 29, o estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, vai começar a receber eventos drive-in.

A partir do dia 23 de julho, após um processo de desinfecção, o estádio vai receber shows, filmes, eventos esportivos e peças de teatro para que as pessoas possam assistir dentro de seus próprios carros.

O primeiro evento, no dia 23 será a exibição dos filmes "O Auto da Compadecida", "Bublebee" e "1917". No dia 24, o calendário de shows se inicia com apresentação do funkeiro MC Lan, às 20h40. No dia 25, o Pacaembu recebe o show de Karol Conka.