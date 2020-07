Banksy faz obra sobre a pandemia no metrô de Londres

Banksy fez mais uma de suas intervenções, desta vez no metrô de Londres. O artista, que nunca mostra sua identidade, publicou um vídeo em que aparece no local vestido como um funcionário da limpeza, com máscara e equipamento de proteção cobrindo o rosto.

Veja também:

MasterChef Brasil: Hailton é o primeiro vencedor da nova temporada

Robert ‘RJ’ James chega no título ‘Power Rangers: Battle for the Grid’

Banksy pintou ratos espirrando nas paredes de um vagão e a frase "I get lockdown, but i get up again", que significa "estou trancado, mas me levanto novamente" – um trocadilho com a música “Tubthumping", de Chumbawamba.

No vídeo, ele chega até a interagir com alguns passageiros, mas não é reconhecido.