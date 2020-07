Baixista do Maroon 5 se afasta da banda após acusação de violência doméstica

Mickey Madden, o baixista do Maroon 5, anunciou que vai se afastar da banda nesta terça-feira (14). A decisão ocorreu após o artista ter se envolvido em uma polêmica. Ele foi preso em junho, acusado de violência doméstica.

"Eu tenho algumas questões com as quais eu tenho que lidar no momento, então decidi me afastar do Maroon 5 por enquanto. Nesse período, não quero ser uma distração para os meus colegas. Desejo apenas o melhor para eles", afirmou Madden à revista People.

O baixista foi preso em Los Angeles, nos Estados Unidos, e solto no mesmo dia após pagar fiança de US$ 50 mil.