A série médica da Netflix que foi elogiada pelos atores de 'Grey's Anatomy'

Alguns atores de “Grey's Anatomy” se reuniram para elogiar os quatro médicos reais que protagonizam a série documental “Lenox Hill” da Netflix.

Na conversa online, Chandra Wilson (Dra. Miranda Bailey), Kim Raver (Dra. Teddy Altman) e Greg Germann (Dr. Tom Koracick) falaram com os doutores David Langer, John Boockvar, Amanda Little-Richardson e Mirtha Macri.

“Você estava tão vulnerável em mostrar sue trabalho mesmo com a gravidez, e eu realmente podia me relacionar com isso, tendo passado por duas gravidezes trabalhando – e também uma gravidez falsa para Teddy”, disse Kim.

Reprodução / Netflix

Já Chandra dividiu sua admiração pelo exaustivo trabalho dos doutores e revelou que sentem uma amostra disso nas gravações do drama médico.

“Para mim, uma das coisas que tive que aprender foi como ficar ao lado de uma mesa de operação por seis horas, porque nossas cenas de operação geralmente levam cerca de cinco ou seis horas para serem filmadas, então era sobre 'Ok, onde estão as almofadas e o que eu faço com o meu pescoço!”, explicou, pontuando que na vida real médicos passam horas em cirurgias.

A Dra. Little-Richardson, também comentou a importância de expor seu trabalho e sua vida pessoal a uma audiência para ajudar a mostrar uma perspectiva diferente, destacando a representação na comunidade médica.

“Eu queria representar três coisas com muita clareza: queria representar as pessoas negras; queria nos mostrar aspectos diferentes de como talvez a comunidade em geral possa nos ver. Queria mostrar às famílias negras, minhas famílias pessoais, nosso relacionamento e como somos coesos, amorosos e solidários. Eu queria mostrar às mulheres na medicina e como somos fortes. Somos 50% nas aulas de medicina agora”, contou.

Reprodução / Netflix

Confira a conversa completa (em inglês):