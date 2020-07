Série 'Anos Incríveis' vai ganhar remake com família negra

Anos Incríveis, série que cativou uma legião de fãs nos anos 1990, encantando com as histórias de amizade entre os pequenos Kevin Arnold (Fred Savage), Paul (Josh Saviano) e Winnie Cooper (Danica McKellar) e suas famílias, deve ganhar um remake protagonizado por uma família negra de classe média do Alabama (EUA). A informação veio da própria ABC e especula-se que esse seja um projeto encabeçado por Lee Daniels.

Fred Savage, protagonista da versão original, apesar de ter recusado participar de uma nova versão anteriormente, integra esse remake, mas como diretor e produtor-executivo.

Criada por Carol Black e Neal Marlens, a série Anos Incríveis (The Wonder Years) estreou nos Estados Unidos, na rede ABC, em 1988 e terminou em 1993, atingindo o total de seis temporadas aqui no Brasil, chegou em 1990 e foi exibida pela primeira vez na TV Cultura, passando depois na TV Bandeirantes, no Multishow e na Rede 21, retornando mais tarde à TV Cultura.

No início da série, o protagonista tem 12 anos e começa a narrar o seu dia a dia em casa, na escola, com a família e com os amigos – nada fica de fora. Cada capítulo é narrado pelo próprio menino, mas já adulto (na voz do ator Daniel Stern). É tudo parte de lembranças do garoto, que viu passar o tempo e presenciou as mudanças ocorridas no mundo e na sociedade.

Algumas curiosidades cercaram a série, a mais clássica é o caso do ator Josh Saviano, que interpretava Paul, o grande amigo de Kevin. Por algum tempo, não se sabe como, surgiu a informação de que o rapaz teria se transformado no cantor Marylin Mason. Não é verdade.

A família de Kevin era formada por Dan Lauria (Jack, o pai) Alley Mills (Norma, a mãe), Olivia d'Abo (a irmã), Jason Hervey (Wayne, o irmão mais velho). A série contou com algumas participações especiais, como Juliette Lewis, Alicia Silverstone, Soleyl Moon Frye (a Punky), David Schwimmer (o Ross de Friends).