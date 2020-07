Primeiro console da Nintendo ganha set especial da LEGO para colecionadores

O lançamento do NES (Nintendo Entertainment System) completa 35 anos em outubro deste ano. Em comemoração, a LEGO anunciou nesta terça-feira (14) um set especial do primeiro console da Nintendo com o sistema, um controle, um cartucho e uma clássica televisão de tubo.

O kit, com 2646 peças, será lançado no dia 1º de agosto nos Estados Unidos por 230 dólares (cerca de R$ 1250) e é destinado a um público adulto e colecionador. O produto também deve ser disponibilizado no Brasil, ainda sem previsão de data ou preço.

Além do apelo decorativo, o set busca aproximar o “jogador” da experiência real do console, conhecido por aqui como "Nintendinho". O controle pode ser conectado ao aparelho, a fita que imita o jogo “Super Mario Bros.” (1985) pode ser inserida dentro do aparelho de lego e uma fase do clássico é montada e reproduzida na televisão.

É possível ainda usar o boneco de LEGO do Mario do kit de criação de fases, focado no público infantil, para uma experiência mais imersiva, com sons e música originais da primeira fase do título que revolucionou o mercado dos videogames na década de 1980. Este é vendido separadamente, também sem previsão de chegada no Brasil.

Veja vídeo com detalhes do set LEGO Nintendo Entertainment System (em inglês):