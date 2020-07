Grant Imahara, de 'MythBusters', morre aos 49 anos

O engenheiro norte-americano Grant Imahara, um dos apresentadores de "MyBusters" (Os Caçadores de Mitos), morreu nesta segunda-feira (13), aos 49 anos.

A causa da morte não foi divulgada. Imahara foi um dos apresentadores do programa por 200 episódios, de 2005 a 2014, no Discovery.

Em sua conta do Twitter, Adam Savage, um dos apresentadores do programa, expressou seus sentimentos pela morte de Imahara. "Estou perdido. Sem palavras. Fui parte de duas grandes famílias com Grant Imahara nos últimos 22 anos. Grant era um engenheiro e artista verdadeiramente brilhante, mas também apenas uma pessoa muito generosa, tranquila e gentil. Trabalhar com Grant era muito divertido. Vou sentir falta do meu amigo", escreveu.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

