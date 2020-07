Filtro do MasterChef no Instagram leva usuário para a cozinha do talent show

Na noite desta terça-feira (14), o MasterChef Brasil estreia sua nova temporada, às 22h45, na Band, com formato inédito! As inscrições para participar do talent show na cozinha mais famosa do Brasil seguem abertas, mas se você ainda não criou coragem para encarar o desafio, pode viver a experiência pelo seu Instagram, com o novo filtro do programa na rede social.

Para usar, basta entrar na página do MasterChef no Instagram e selecionar o filtro na terceira coluna do perfil. Os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, além da apresentadora Ana Paula Padrão, já testaram a novidade, que foi lançada na segunda-feira (13).

“Eu posso entrar todo dia na cozinha do MasterChef, mas agora você também pode! Olha que sacada legal esse filtro”, comentou Ana Paula Padrão. Já Paola Carosella aproveitou para convidar o público para a estreia da edição. “Passando para te lembrar que nesta terça estreia essa nova temporada linda de MasterChef. E olha esse filtro que legal. Filtro do Master”, comemorou.