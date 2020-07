Se você está triste com o cancelamento da série Anne with an E, da Netflix, temos uma boa notícia: o Grupo Editorial Coerência anunciou o lançamento no Brasil de “Anne de Avonlea”, que apresenta a continuação da história de Anne. A série foi baseada nas obras literárias de L. M. Montgomery e agora os fãs podem saber o qual é o destino da personagem.

