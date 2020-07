Zac Efron mostra seu lado aventureiro em nova série da Netflix

Em tempos de isolamento social, viajar para outros países parece algo inimaginável. Desde sexta-feira (10), já é possível visitar países como a França e a Islândia sem sair de casa, no conforto do sofá. E com um companheiro de viagem inusitado: o ator americano Zac Efron, conhecido por interpretar o protagonista Troy Bolton da trilogia High School Musical.

Em uma série documental já disponível na Netflix, Efron percorre o mundo para "descobrir novas perspectivas sobre problemas muito antigos", como a produção de alimentos e energia de maneira sustentável.

Na companhia de Darin Olien, especialista em saúde e bem-estar, em Curta Essa com Zac Efron, o ator mostra um lado aventureiro até então pouco conhecido pelo grande público, acostumado a vê-lo em musicais como O Rei do Show e Hairspray ou em comédias como Vizinhos e certamente bastante diferente de seu papel mais recente, o do protagonista de Ted Bundy – A Irresistível Face do Mal, lançado também pela Netflix no ano passado.

Nesse momento em que muito se discute sobre o mundo pós-pandemia e como cada um pode contribuir para uma sociedade mais humana e sustentável, os dez episódios da série são bastante pertinentes ao mostrarem alternativas possíveis para problemas universais como a distribuição de água para todos – principalmente à população em situação de rua, afetada diretamente pelo novo coronavírus por não ter acesso à água limpa.

Veja também:

Produtor de ‘Scooby-Doo’ revela que Velma é personagem LGBT

Dia Mundial do Rock: CPM 22, Planet Hemp e Raimundos fazem lives nesta segunda

No episódio sobre água, Efron e Darin vão até a França e, além de visitarem o centro de abastecimento de Paris, vão até o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, no interior do país, e proporcionam uma interessante discussão sobre ciência e religião no local que recebe milhares de fiéis anualmente em busca de cura através da água descoberta por Santa Bernadete.

Antes da viagem, os dois se juntam à atriz Anna Kendrick, indicada ao Oscar por sua personagem em Amor sem Escalas, amiga de Zac, para uma divertida degustação de água com direito à presença de um sommelier. Depois de assistir a esse episódio, é difícil beber água sem pensar no que está presente – ou ausente – no líquido. Vale o desafio.

Em outro episódio, os dois visitam a Islândia, terra do fogo e gelo, para entender como várias cidades do país são abastecidas por energia geotérmica e como a geração de outro tipo de energia, a hidrelétrica, poderia reduzir os impactos ambientais por todo o mundo. A fotografia vale destaque: as imagens da "fronteira" entre a Europa e a América, proporcionada pelo movimento das placas tectônicas, e das cachoeiras da Islândia são de arrepiar.

Para descobrir "o que significa fazer a diferença em sustentabilidade", outros países são visitados e são fontes de inspiração, como Porto Rico, Inglaterra, Costa Rica e Peru.