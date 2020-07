Polícia encontra corpo em lago em que Naya Rivera desapareceu

Um corpo foi encontrado nesta segunda-feira (13) no lago em que Naya Rivera desapareceu na última semana. Segundo a polícia de Ventura, que fazia buscas desde quarta-feira (8), o cadáver ainda não havia sido identificado como sendo da atriz de 33 anos. No entanto, fontes do site TMZ confirmam que se trata de Naya.

Naya, que integrou o elenco da série "Glee", desapareceu durante um passeio de barco com o filho de 4 anos pelo Lago Piru. Ela chegou a publicar fotos com o menino no dia em que desapareceu. O barco alugado em que ela estava foi encontrado à deriva, apenas com a criança.

A busca envolveu sonares, câmeras e mergulhadores, que tiveram muita dificuldade graças à quantidade de galhos e detritos no fundo do lago que dificultam a movimentação e a visibilidade pelo local.Ryan Dorsey, ex-marido da atriz e pai de seu filho, acompanhou as buscas. Segundo a revista People, ele está com o filho, que passa bem.

