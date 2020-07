Corpo encontrado é identificado como de Naya Rivera; colega de Glee ajudou em buscas

A polícia da cidade californiana de Ventura confirmou na tarde desta segunda-feira (13) que o corpo encontrado no Lago Piru é da atriz Naya Rivera, desaparecida desde o último dia 8, quando saiu em um passeio de barco com o filho, Josey, 4 anos. Ela tinha 33 anos e morreu afogada.

"Estamos certos que o corpo encontrado é de Naya Rivera. Tem sido um tempo extremamente difícil para sua família. Nossos corações estão com eles e nós compartilhamos o luto pela perda de Naya", disse o xerife Bill Ayub em coletiva de imprensa.

Lago Piru, onde Naya Rivera desapareceu, na Califórnia / Amy Sussman/Getty Images

A polícia afirma que não há evidências de suicídio ou crime violento. A atriz, que se tornou conhecida pelo papel de Santana Lopez em "Glee", alugou o barco na última quarta-feira para passear com o filho, fruto da relação com o ator Ryan Dorsey, que ela conheceu na série. Ela mesma pilotava a embarcação, de relativa facilidade de condução, segundo as autoridades.

O caso

O xerife disse que a polícia já montou a hipótese para o que houve. "Josey e Naya nadavam no lago juntos. O menino descreveu ter sido ajudado a entrar no barco pela mãe. Ele contou aos investigadores que ele olhou para trás e viu quando ela submergiu na água", disse Ayub. "Acreditamos que ela reuniu forças suficientes para colocar seu filho de volta no barco, mas não o bastante para salvar a si mesma", disse o policial.

Naya Rivera e o filho, Josey, em fevereiro de 2019 / Gregg DeGuire/Getty Images

A equipe que alugou o barco para Naya foi atrás dela depois que o período de locação de três horas chegou ao fim e ela não retornou ao píer. Encontraram apenas Josey dormindo dentro do barco, usando colete salva-vidas. O colete adulto, que Naya poderia usar, estava dentro da embarcação.

Colegas de "Glee", como Heather Morris (Brittany S. Pears), chegaram a participar das buscas por terra durante grande parte dos cinco dias de desaparecimento. Ela, que foi par romântico de Naya na série, era uma de suas melhores amigas.