Dia Mundial do Rock: CPM 22, Planet Hemp e Raimundos fazem lives nesta segunda

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, as bandas Planet Hemp, Raimundos e CPM 22 fazem shows online nesta segunda-feira (13).

Raimundos e Planet Hemp se apresentam na live do Festival Planeta Brasil em uma transmissão simultânea ao vivo, direto do Teatro Claro do Rio de Janeiro e de São Paulo. A transmissão começa as 20h, no canal do festival no YouTube.

Enquanto isso, a CPM 22 fará um show acústico com músicas do álbum "Felicidade Instantânea" a partir das 20h, no YouTube da 89 Rádio Rock.

O Dia Mundial do Rock é comemorado no dia 13 de julho por conta do Live Aid em 1985, evento que reuniu alguns dos maiores nomes da música e marcou a história do rock.