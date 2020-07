Masp promove cursos de arte a distância entre julho e agosto

O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) segue fechado durante o período de quarentena na capital paulista, mas trabalha a todo vapor com atividades digitais.

No mês de julho, a instituição promove oito cursos de diversos temas, como a arte e crítica social, a arte indígena e a representação negra na arte brasileira. São dez horas de conteúdo para cada assunto, divididos em cinco aulas, sempre nos mesmos horários e dias da semana (veja mais informações ao fim da reportagem).

O custo de matrícula é de R$ 240 por curso e as inscrições estão disponíveis no site do museu – vagas são limitadas. Assinantes do programa de benefícios Amigo Masp tem 15% de desconto.

As aulas são transmitidas ao vivo pela plataforma Elos. Quem se inscrever e não puder participar nos horários marcados terá acesso às gravações por período limitado. O Masp Escola irá emitir certificados digitais aos matriculados que comparecerem em ao menos três aulas.

Inscrições: masp.org.br/masp-escola

Dançar as revoluções: modos feministas de criar

Com Gabriela de Laurentiis

Às segundas: 20 e 27/7 e 3, 10 e 17/8, das 19h às 21h

• “Se não puder dançar, não é minha revolução”, disse a filósofa e ativista Emma Goldman, associando a dança a uma prática de liberdade. Em diálogo com o ciclo temático do MASP em 2020, as Histórias da dança, e apresentando trabalhos de Carrie Mae Weems, Anna Bella Geiger, Lygia Pape, Élle de Bernardini e Josefa Pereira, o curso volta-se às experiências da arte contemporânea que se aproximam poeticamente da imagem criada por Goldman.

A representação negra na arte brasileira

Com Kleber Antonio de Oliveira Amancio

Às terças: 21 e 28/7 e 4, 11 e 18/8, das 19h às 21h

• Ao examinar a representação de pessoas negras na história da arte brasileira, o curso pretende retomar a análise de obras que, em dado momento, foram sintomaticamente esquecidas e/ou marginalizadas nas narrativas frequentes e dominantes. Voltadas para o contexto brasileiro, as aulas irão propor comparações entre a produção nacional e a arte produzida em outros contextos da diáspora negra.

Histórias do vestir: cinco artistas negros no acervo do MASP

Com Hanayrá Negreiros

Às quartas: 22 e 29/7 e 5, 12 e 19/8, das 19h às 21h

• Quais intersecções podem ser feitas entre as histórias da arte e as da moda no Brasil? O curso parte tanto desse questionamento quanto do legado das exposições Histórias afroatlânticas e Histórias das mulheres, histórias feministas, realizadas pelo MASP em 2018 e 2019, respectivamente. A cada aula será abordado um artista brasileiro presente nessas mostras e que hoje tem obras no acervo do museu. O objetivo é inspirar discussões sobre os estudos do vestir e das artes como alternativas para pensar histórias e narrativas negras.

Introdução à história da arte do Brasil: arte e crítica social (R$ 160)

Com Fernanda Pitta

Às quintas: 23 e 30/7 e 6, 13 e 20/8, das 19h às 21h

• Ainda que nas últimas décadas o esforço historiográfico de armar um quadro a respeito da arte feita no Brasil tenha aumentado consideravelmente, ele tem algo de um mosaico incompleto. O curso tem como objetivo olhar para alguns artistas e obras-chave da coleção de arte brasileira do MASP e propor o exercício de analisá-las a partir de duas questões, aparentemente contraditórias, a tragédia e a paródia.

Artes indígenas: por uma estética relacional ameríndia

Com Els Lagrou

Às quintas: 23 e 30/7 e 6, 13 e 20/8; das 19h30 às 21h30

• O curso propõe um amplo diálogo entre o mundo da arte e a antropologia. A partir do renovado interesse pelo universo indígena, o curso apresentará diferentes caminhos no cenário artístico brasileiro já que artistas e curadores indígenas, como Denilson Baniwa, Ailton Krenak, Jaider Esbell, Sandra Benites e Ibã huni Kuin, para citar apenas alguns, se fazem cada vez mais presentes no comum esforço de repensar as fronteiras, os cânones e as narrativas dos mundos da arte.

Arte contemporânea africana: histórias, contextos e exposições

Com Sabrina Moura

Às sextas: 24 e 31/7 e 7, 14 e 21/8, das 16h às 18h

• O curso introduz obras, contextos expositivos e conceitos relativos à produção artística africana, a partir dos anos 1960. Será examinada a emergência da cena contemporânea e o seu diálogo com o campo da arte global. Das práticas artísticas e curatoriais aos modos de expor, alunos irão discutir a revisão de marcadores que associam o campo da arte africana a uma temporalidade colonial. Cada aula será guiada por estudos de caso que iluminam as experiências históricas e políticas transversais às obras e exposições apresentadas. Além disso, os usos dos conceitos de moderno e contemporâneo serão situados em vista dos aportes teóricos que emergiram no campo da arte africana, a partir dos anos 2000.